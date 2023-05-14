Anneler gününde annelerimizin anneler gününü kutlamak için dijital platformlar ile birlikte Anneler günü mesajı paylaşma ve duygularımızı aktarmak birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İşte, Anneler günü mesajı! En güzel, kısa, anlamlı anneler günü mesajı! Anneye gönderilebilecek en iyi anneler günü mesajları!

Anneler günü mesajı ile birlikte sevdiklerinizin anneler gününü kutlayabilir ve anneler gününe özel duygu, düşüncelerinizi sevdikleriniz ile birlikte paylaşabilirsiniz. Anneler günü mesajı paylaşmak, dijital dünyada herkes tarafından tercih edilmekte olan bir yöntemdir. WhatsApp, Facebook, İnstagram, Twitter gibi platformlarda sevdiklerinin anneler gününü kutlamak için tercih edilmektedir. İşte, Anneler günü mesajı! En güzel, kısa, anlamlı anneler günü mesajı! Anneye gönderilebilecek en iyi anneler günü mesajları!

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Anımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hayatım boyunca bana hep ışık oldun. Beni her zaman destekledin ve teşvik ettin. Bana hep doğru yolu gösterdin. İyi ki varsın anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Şefkatin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Onca kalabalık arasında tek gördüğüm gözler senin gözlerin anneciğim. O gözler bana ömür boyu güven ve sevgi veriyor. Senin ellerinde büyümek, senin yemeklerinle doymak, sevginle uyumak bana verilen en güzel armağan. Ben de sana kocaman sevgimi ve hiç bitmeyecek saygımı hediye ediyorum. Bu en özel bir an. Anneler günün kutlu olsun!

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun. Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

Kardeşlerimle beraber senin çocuğun olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Ne kadar şanslıyız biliyorsun değil mi? Her akşam senin ellerinin lezzetiyle pişen çorbamız, evimize şifa gönlümüze deva oluyor. Sadece bir gün değil her gün senin günün! İyi ki varsın annemiz.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

ANNEYE GÖNDERİLEBİLECEK EN İYİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Herkes gitse bile sen gitmezsin. Herkes gülse bile sen gülmezsin en zor anlarda. Senin o sihirli ellerin bize güç verir. Gözlerindeki ışıltı bize ilaç olur. Bu ışığın hiç sönmesin anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın!

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun. Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun! Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anne, seni bir gün değil her gün seviyorum. Sen benim en değerlimsin. Anneler günün kutlu olsun.

Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Hiçbir kelime anlatamaz sana olan sevgimi, sen sevdanın varlığı, sen benliğimin özüsün, iki gözüm, aydınlık yüzümsün, anneler günün kutlu olsun.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.