Bütün dünyada sevinçle kutlanan Anneler Günü, her yılın Mayıs'ın ikinci hafta Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü hediye fikirleri neler olduğu ve el yapımı anneler günü hediyesi ne yapılır soruları araştırılıyor. En kolay anneler günü hediyesi yapımı ve anneler günü hediye fikirleri neler olduğu merak ediliyor. Peki, Anneler Günü hediye fikirleri neler? El yapımı anneler günü hediyesi ne yapılır? En kolay anneler günü hediyesi yapımı!

Anneler Günü'nü hediye ile kutlamak isteyenler, Anneler Günü hediye fikirleri neler ve el yapımı anneler günü hediyesi ne yapılır soruları sıklıkla araştırılıyor. Her yıl kutlanan anneler günü bu yıl 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacaktır. Anneler Günü hediye fikirleri neler ve el yapımı anneler günü hediyesi ne yapılır merak ediliyor. En kolay anneler günü hediyesi yapımı ve anneler günü en kolay hediye yapımı nedir sorularına yanıt aranıyor. Anneler Günü hediye fikirleri neler? El yapımı anneler günü hediyesi ne yapılır? En kolay anneler günü hediyesi yapımı! Detaylar haberimizdedir…

ANNELER GÜNÜ ANLAMI NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alır. Bugünü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yılın Mayıs ayının ikinci hafta Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günün 14 Mayıs Pazar 2023 tarihinde kutlanacaktır.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ NELER?

Akıllı telefon, seni her özlediğinde görüntülü konuşmanızı sağlayacak güzel bir seçenek olabilir.

Birlikte yemeğe çıkmak.

Bir kutu çikolata

Küçük ev aleti

Mutfak eşyaları

Kıyafet

Fotoğraf çerçevesi

EL YAPIMI ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE YAPILIR?