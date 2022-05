Anneler günü bugün mü yarın mı? (8 Mayıs) Anneler günü ne zaman 2022? Anneler gününe özel sözler ve mesajlar nelerdir?

Yarın Anneler günü mü? Anneler Günü 2022'de ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü'nün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Anneler günü bugün mü yarın mı? Anneler günü ne zaman 2022? Anneler gününe özel sözler ve mesajlar nelerdir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü 8 Mayıs'ta kutlanacak. 2022 yılı içerisinde Mayıs ayının 2. Pazar'ı yarına yani 8 Mayıs 2022 tarihine denk geliyor. Haliyle bu yıl Anneler günü yarın (8 Mayıs Pazar 2022) tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Anneler günü Mayıs'ın 2. Pazar günüdür. Bu bakımdan yarın 8 Mayıs Pazar günü Anneler günü olacaktır. Anneler günü bugün değil yarındır.

Anneler Günü tarihi : 8 Mayıs Pazar 2022

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor Anneler günü kutlu olsun canım annem...

- Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. Hz. Muhammed S.A.V.

- "Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir."(Benjamin Franklin)

- Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

- "Yaşamdaki güzel şeylerin çoğu ikişer, üçer, düzinelerle ve yüzlercedir. Sayısız yıldız, gül, kardeş, hala ve kuzen vardır; ama anne tektir." (Kate Douglas Wiggin)

- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

- Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem…

- Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Anneler günün kutlu olsun.

- Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun…

- Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim…

- Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem.

- "Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir." (Katherine Butser Hataway)

- Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim… Anneler günün kutlu olsun…

- Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun…

- Anne seni seviyorum… Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun… Anneler günün kutlu olsun…

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum..

- Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Annecim, biriciğim Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını ancak anne olunca anlayabileceğim herhalde Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı istedim SENİ ÇOOOOKK SEVİYORUMM Anneler günün kutlu olsun!!!

- "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir." (Mustafa Kemal Atatürk)

- "Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz." (Türk Atasözü)

