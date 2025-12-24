Haberler

Anne ve oğlu bir gün arayla aynı balkondan düşüp öldüler

Güncelleme:
Antalya'da 8'inci kattaki balkonda düşen 5 yaşındaki oğlunu kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, dün bulunduğu apartmanın 8'inci katındaki balkonda düşerek hayatını kaybetti.

ANNE VE OĞLU 1 GÜN ARAYLA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
