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Anne ve bebeği 82 saat sonra kurtarıldı

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Anne ve bebeği 82 saat sonra kurtarıldı Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, bir anne ve bebeğini enkazdan 82 saat sonra kurtardı.

Anne ve bebeği 82 saat sonra kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, bir anne ve bebeğini enkazdan 82 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 82 saat sonra enkazdan bir anne ve 1.5 yaşındaki bebeğini kurtardı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekiplerimizin fedakar çalışmaları sonucunda depremim 82'inci saatinde bir anne ve 1.5 yaşındaki bebeği sağ olarak kurtarıldı. Bundan daha mutlu bir şey yok. Karabük ve Ankara Büyükşehir arama kurtarma ekipleri can olmaya devam ediyor. Bir bebek ve bir anne. Sözün bittiği yer. Personelimizle gurur duyuyor, hepsini alınlarından öpüyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karabük Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Genel Haberler

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