Anne filmi oyuncuları kim? Anne filmi konusu nedir?
Filmin yönetmenliğini Luis Prieto yürütürken senaryosunu Knate Lee kaleme alıyor. Peki, Anne filmi oyuncuları kim? Anne filmi konusu nedir?
Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerden biri olan Anne filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Anne filmi oyuncuları kim? Anne filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
ANNE FİLMİ KONUSU
Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson (Halle Berry), telefonla konuştuğu sırada oğlu ortadan kaybolur. Telaşla oğlunu aramaya koyulan Karla, onun zorla bir arabaya bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir. Ancak sonunda bu işi kendisinin halletmesi gerektiğini anlar.
ANNE FİLMİ OYUNCULARI
Halle Berry: Karla Dyson
Sage Correa: Frankie Dyson
Chris McGinn: Margo
Lew Temple: Terry
Dana Gourrier: Deputy Sheriff
Christopher Berry
Michelle DeVito:
Kristin McKenzie
Kurt Krause
Ritchie Montgomery
Andy Wagner
Gene Kevin Hames Jr.
Lucky Johnson