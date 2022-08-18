Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerden biri olan Anne filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Anne filmi oyuncuları kim? Anne filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ANNE FİLMİ KONUSU

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson (Halle Berry), telefonla konuştuğu sırada oğlu ortadan kaybolur. Telaşla oğlunu aramaya koyulan Karla, onun zorla bir arabaya bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir. Ancak sonunda bu işi kendisinin halletmesi gerektiğini anlar.

ANNE FİLMİ OYUNCULARI

Halle Berry: Karla Dyson

Sage Correa: Frankie Dyson

Chris McGinn: Margo

Lew Temple: Terry

Dana Gourrier: Deputy Sheriff

Christopher Berry

Michelle DeVito:

Kristin McKenzie

Kurt Krause

Ritchie Montgomery

Andy Wagner

Gene Kevin Hames Jr.

Lucky Johnson