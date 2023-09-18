ANLIK, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - Çeyrek Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 18 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 18 Eylül 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Güncel altın satış fiyatları ve anlık altın fiyatı merak ediliyor. Peki, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 18 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Güncel ve anlık altın fiyatları ve 18 Eylül 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 18 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

18 EYLÜL 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Geçen hafta 1.687-1.623 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 1.675 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 1.928 dolardan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 2.732 TL'den, cumhuriyet ise 11.326 TL'den satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.915 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.