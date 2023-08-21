ANLIK ALTIN FİYATLARI - Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 21 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL?

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ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor.

21 AĞUSTOS 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, 4 haftalık düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram 1.650 liradan işlem görürken, çeyrek 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.

İYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, bu durum değerli metal ve emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.880 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.