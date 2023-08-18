ANLIK ALTIN FİYATLARI - Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 18 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL?

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Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 18 Ağustos 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor.Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 18 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 2.714 liradan, cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 1.895 dolardan işlem görüyor.

GARAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.714 liradan, cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor.

18 AĞUSTOS 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Dün 1.660-1.645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.647,25 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1.652 liradan işlem görüyor

PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTTI

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti. Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, tutanakların ardından doların küresel piyasalarda değer kazandığını belirterek, altının ons fiyatının da 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1.885 doları test ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.885 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.