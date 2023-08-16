ANLIK ALTIN FİYATLARI - Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 16 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL?

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Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 16 Ağustos 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor.Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 16 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,11 artışla 1.904 dolardan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor.

16 AĞUSTOS 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,28 altında 1.654,52 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 7 günlük düşüşün ardından altının ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.656 liradan işlem görüyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD'de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.