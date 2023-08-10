ANLIK ALTIN FİYATLARI - Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 10 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL?

Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 10 Ağustos 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Güncel altın satış fiyatları ve anlık altın fiyatı merak ediliyor. Peki, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 10 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL?

Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 10 Ağustos 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor.Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.667 liradan işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 10 Ağustos 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1.673 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.667 liradan işlem görüyor.



10 AĞUSTOS 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

MOODY'S'TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilebileceğine vurgu yaptı. Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi. Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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