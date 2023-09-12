ANLIK ALTIN FİYATLARI - Ata Altın, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 12 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 12 Eylül 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Güncel altın satış fiyatları ve anlık altın fiyatı merak ediliyor. Peki, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 12 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 12 Eylül 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661 liradan tamamladı. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 12 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.659 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.919 dolar seviyesinde bulunuyor.

12 EYLÜL 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.659 liradan işlem görüyor.

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YATIRIMCILAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini anımsatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.