ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutma politikası, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında etkili olurken yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişi yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, altın fiyatlarında güncel durum…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 11:50 itibariyleyüzde -0,32 değer kaybıyla 3293,57'den işlem görüyor.

Gram altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 5341,05'ten işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 10682,10'dan işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 21331,23'ten işlem görüyor.

ONS altın ne kadar oldu

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:50 itibariyle yüzde -0,28 değer kaybıyla 2854,46'dan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3293 liradan alınırken 3327 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da altın