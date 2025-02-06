ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararı, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte, 6 Şubat 2025 tarihinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın şimdi ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…
ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutma politikası, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında etkili olurken yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişi yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, altın fiyatlarında güncel durum…