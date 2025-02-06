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ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararı, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte, 6 Şubat 2025 tarihinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın şimdi ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutma politikası, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında etkili olurken yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişi yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, altın fiyatlarında güncel durum…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 11:50 itibariyleyüzde -0,32 değer kaybıyla 3293,57'den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?Gram altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 5341,05'ten işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?Çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 10682,10'dan işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?Yarım altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:50 itibariyle yüzde -0,39 değer kaybıyla 21331,23'ten işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?ONS altın ne kadar oldu

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:50 itibariyle yüzde -0,28 değer kaybıyla 2854,46'dan işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?Kapalıçarşı'da gram altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3293 liradan alınırken 3327 liradan satılıyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?Kapalıçarşı'da altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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