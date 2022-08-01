Anlamlı güzel sözler, insan hayatında oldukça önemli bir rol oynamaktır. İnsanların geçmişten günümüze yaşadığı tecrübeler ile yazılan bu sözler oldukça yoğun anlamlar içerebilmektedir. Etkileyici, anlamlı güzel sözler yer yer hüzünlü, mutlu, romantik, dramatik anlamlar taşıyor olabilir. İnsanlar anlamlı güzel sözler içerisinden duygularını en iyi ifade edebildiği sözleri seçmektedir. Peki Anlamlı güzel sözler nelerdir? Etkileyici güzel sözler hangileridir?

ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

Anlamlı güzel sözler ile duygularımızı en güzel şekilde kelimelere dökerek karşı tarafa aktarmaktayız. Bu nedenle hayatımızda sık sık anlamlı güzel sözlere yer vermeliyiz. Ayrıca çevremizde bulunan insanlarla daha sağlıklı iletişim kurmamız bu sayede mümkündür.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Bazı insanlar yağmuru hiss?d?r, bazıları is? sad?c? ıslanır.

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela.

Üstada sorarlar s?vgi mi n?fr?t mi diy?, "n?fr?t" diy? c?vap v?rir v? ?kl?r; çünkü onun saht?si olmaz.

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.

Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

Eğer bir insan sürekli seni üzüyorsa anla ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin.

Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

Biri seni sevmiyorsa mutlaka kıskandığı bir özelliğin vardır.

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.

Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

Gözlerinde iki çılgın ağaç gördüm, gülüşten, esintiden, altından iki ağaç. Kımıldanıp duruyorlardı, istemedim. Sana hiçbir şey söylemek istemedim.

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

ETKİLEYİCİ GÜZEL SÖZLER

Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!

İnsanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir.

Pişman değilim. Sadece dön bak arkana... Ne için nelerden vazgeçtin. Neler dururken neyi seçtin.

Umudunu yitirme, Şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

İnsan ilişkilerini o kadar zorlaştırdınız ki kimse aslında kastettiği şeyi söylemiyor, kimse net değil, her şeyin altında başka bir şey var, herkesin korkunç taktiksel hareketleri var.

Beni artık bana ne söylendiği değil, nasıl hissettirildiği ilgilendiriyor.

Güveniyorsun, seviyorsun; pişman ediyorlar.

Her insanın "artık yeter" dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra, ne hatır kalır ne de sabır.

Vazgeçemem sandığım insanlardan vazgeçtim, unutamam dediğim şeyleri unuttum, kaybetmekten koktuğum herkese kapıyı açtım. Kimse ne kalbimde, ne de sırtımda yük değil artık. Her şeye geçmiş olsun.

Birinin sana tartışırken bile kıyamadığını görmek.. Değerli hissetmekte zirve.

Sen muhteşem bir detaysın ama benim artık detaylara takılacak halim kalmadı.

Mesafeye rağmen bir kere sarılmak için aylarca bekleyen insanlar gördüm imkansızdan bahsetmeyin.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.