ANKR Coin' de yaşananların ardından ANKR Coin son durum ne? sorusu merak ediliyordu. Vatandaşlar ANKR Coin hacklendi mi? aramasını gün içinde sıklıkla gerçekleştiriyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için ANKR Coin hacklendi mi? sorusunu yanıtladık. Peki, ANKR Coin hacklendi mi? ANKR Coin son durum ne? ANKR Coin'de ne oldu?

BNB Zinciri tabanlı merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Ankr, 1 Aralık'ta multi-milyon dolarlık bir istismara uğradığını doğruladı.Saldırganın, BNB için ödül getiren bir token olan 20 trilyon Ankr Ödüllü Bahisli BNB'yi (aBNBc) basabildiği iddia edildi. İstismarcı o zamandan beri Uniswap, Tornado Cash gibi hizmetleri ve fonları takas etmek ve gizlemek için çeşitli köprüler kullandı ve başarılı bir şekilde yaklaşık 5 milyon USD Coin kazandı.

İstismardan ya protokolün akıllı sözleşmesindeki bir güvenlik açığının ya da özel anahtarların ele geçirilmesinin sorumlu olduğuna inanılıyor.

Ankr, Twitter sayfasında yalnızca "aBNB belirtecinin istismar edildiğini" ve şu anda tehlikeye atılan belirtecin ticaretini derhal durdurmak için borsalarla çalıştığını kısa bir açıklama yaptı.

Our aBNB token has been exploited, and we are currently working with exchanges to immediately halt trading.