Anketör Ne Demek? Anketör ne iş yapar? TDK'ya Göre Anketör Sözlük Anlamı Nedir? - Haberler

Kelimelere ilgisi olan ve araştırmayı seven kişiler tarafından anketör kelimesinin anlamı inceleniyor. Gerek TDK sözlüğünde gerekse arama motorlarında merak edilen bu kelimenin anlamı ve kökeni, dil ve edebiyat meraklılarınca araştırılıyor. Peki, anketör ne iş yapar? Anketör Ne Demek? Anketör ne iş yapar? TDK'ya Göre Anketör Sözlük Anlamı Nedir? İşte detaylar haberimizde...

ANKETÖR NEDİR?

Anketör genel olarak; araştırma, danışmanlık ve reklam şirketlerinin çeşitli anket çalışmalarını sahada düzenleyen kişilere verilen addır. Anketörler, bu şirketlere gelen anket işlerini sahada bizzat insanlara yönelterek tamamlar.

Anketleri doldurmak amacıyla araştırma, danışmanlık ve reklam şirketleri tarafından görevlendirilen anketörler; bu anketteki hedef kitleye yönelik insanları bulmalı ve bu anketi başarıyla söz konusu hedef kitleye uygulamalıdır. Bu işlemlerin her biri için anketörler para kazanmaktadır.

ANKETÖRLER NE İŞ YAPAR?

Anketörlük her yaştan insan tarafından yapılabilecek bir iş olmasına rağmen genellikle yürümek ve insanlarla iletişim konusunda sorun yaşamayacak gençler tarafından tercih edilmektedir. Ülkemizde üniversite öğrencileri tarafından yapılan part time işler arasında yer almaktadır. Anketörlerin işi nispeten kolay gibi görünse de; hedef kitlenin dar olması nedeniyle yorucu ve zahmetli bir işe dönüşebilir.

Bazı anketörler gün içerisinde doğru hedef kitleyi bulmak için 10-20 km yürüyebilir ve aynı gün binlerce insanla muhatap olmak zorunda kalabilir. Anketörler ayrıca insanları ikna etmek konusunda da yetenekli olmalıdır. Çünkü kimse ortalama 10-20 dakikasını bir anketi doldurmak için harcamak istemeyebilir.

ANKETÖR NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Anketör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anketör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre, anketör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anketçi

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