Anke Friedrich kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayatı ve biyografisi!

Teke Tek Bilim konuklarından birisi Anke Friedrich oldu. Peki, Anke Friedrich kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, hangi üniversitede? Anke Friedrich'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...