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Anke Friedrich kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayatı ve biyografisi!

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Anke Friedrich kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayatı ve biyografisi!

Teke Tek Bilim konuklarından birisi Anke Friedrich oldu. Peki, Anke Friedrich kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, hangi üniversitede? Anke Friedrich'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Anke Friedrich geliyor. Peki, Anke Friedrich kimdir, aslen nereli, bölümü ne, ne mezunu, hangi üniversitede çalışıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...

ANKE FRİEDRİCH KİMDİR?

Alman deprem bilimci Prof. Dr. Anke Friedrich, Maximilians-Münih Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı'dır. Prof. Dr. Anke Friedrich, Aktif Tektonik ve Deprem Çalışmaları, Jeomorfoloji, Küresel Jeoloji, Neotektonik ve Levha İçi Deformasyon. Stratigrafi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Anke Friedrich, deprem alanında uzman isimlerden sayılmaktadır. Prof. Dr. Anke Friedrich 21 Şubat 2023 Salı günü Teke Tek programı konukları arasındadır.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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