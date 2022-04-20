Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir?

20 Nisan Çarşamba 2022 İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut kimdir merak ediliyor. Vatandaşlar, Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? araştırması yapıyor. Ayrıntılar kısaca haberimizde...

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.

Ankaralı Turgut doğum tarihi : 1963

Ankaralı Turgut nereli : Ankara

Ankaralı Turgut mesleği ne : Müzisyen, söz yazarı, oyuncu

Ankaralı Turgut kaç yaşında : 59 yaşında

Ankaralı Turgut, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İbo Show programının konuklarından birisidir.

Filmografi

Sanatçı;

Omuz Omuza, 2004

Dumanlı Yol,

Reyting Hamdi, 1995-2007

Olacak O Kadar gibi dizilerde de rol almıştır.

Albümler

Yakalarsam Tık Tık

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme

Kaymak Lazım (2012)

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