Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir?
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ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.
Ankaralı Turgut doğum tarihi : 1963
Ankaralı Turgut nereli : Ankara
Ankaralı Turgut mesleği ne : Müzisyen, söz yazarı, oyuncu
Ankaralı Turgut kaç yaşında : 59 yaşında
Ankaralı Turgut, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İbo Show programının konuklarından birisidir.
Filmografi
Sanatçı;
- Omuz Omuza, 2004
- Dumanlı Yol,
- Reyting Hamdi, 1995-2007
- Olacak O Kadar gibi dizilerde de rol almıştır.
Albümler
- Yakalarsam Tık Tık
- Ver Deyom Vermeyon
- Var Yemez Amca
- Sıra Sende
- Pop Muzik Moda Turgutça
- Para
- Oturak Alemi
- İsyanım Var
- Hüp Düt & Dabi Dabi
- Hop Dedik
- Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana
- Dah Diri Dom
- Best Of
- Bak Hele
- Arabası Var
- Sen Gittikten Sonra
- Yalaka Para
- Bay Bay Sakir Sakir
- Beni Görmek için Gelme
- Kaymak Lazım (2012)
- Son Nokta