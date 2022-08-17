ABD'li ünlü rapçi Jksola'nın kızıyla birlikte Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" şarkısında dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü rapçinin viral olan dans videosu sonrasında Ankaralı Namık şarkısında dans eden rapçi kim? Jksola kimdir? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, kızıyla birlikte dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Jksola'nın kızıyla Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" şarkısında oynaması üzerine video kısa sürede viral oldu. Türk kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği video sonrasında Ankaralı Namık şarkısında dans eden rapçi kim? Jksola kimdir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

ANKARALI NAMIK ŞARKISINDA DANS EDEN RAPÇİ KİM?

ABD'li Jksola adında rap sanatçısı, kızıyla birlikte Ankaralı Namık şarkısında dans ederek sosyal medya hesabında paylaştı.

JKSOLA KİMDİR?

Tam adı Jonathan Cory Knight olan ABD'li rapçi Jksola adıyla bilinmektedir. Los Angeles California'da doğup büyüyen Jksola'nın ınstagram hesabında 11,7bin takipçisi bulunmaktadır. Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" şarkısıyla video paylaştıktan sonra Türk kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi görmüş ve daha sonra Ümit Besen'in "I love you" şarkısı ile video paylaşımında bulunmuştur.