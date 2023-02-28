Ankaragücü - Trabzonspor maçı yok mu, neden yok, neden başlamadı? 28 Şubat 2023 Ankaragücü - TS maçı bugün var mı, olmayacak mı, maç yarın mı?

Bugün oynanması beklenen Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ne zaman oynanacak merak ediliyor. Futbol severler internette, Ankaragücü - Trabzonspor maçı yok mu, neden yok, neden başlamadı? 28 Şubat Ankaragücü - TS maçı bugün var mı, olmayacak mı? araştırması yapıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor bu akşam var mı, yok mu, neden yok, maç iptal mi oldu? İşte detaylar...

2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Ankaragücü - Trabzonspor maçı yok mu, neden yok, neden başlamadı? 28 Şubat Ankaragücü - TS maçı bugün var mı, olmayacak mı, maç yarın mı?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı normalde 28 Şubat 2023 tarihinde yani bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 28 Şubat 2023 saat 19:00 'da başlayacaktı. Maçın ne zaman oynanacağı bilinmiyor.

Yapılan açıklamaya göre maçın 28 Şubat-1 Mart veya 2 Mart tarihlerinde oynanması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ertelendi. Maçın 1 veya 2 Mart tarihlerinde oynanması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye kupası ve Süper Lig maçları depremden dolayı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası hakkında "Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak." açıklaması yapılmıştı. Fakat bugünkü maçlar hangi tarihe ertelendi henüz resmi bir açıklama gelmedi.