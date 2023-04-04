Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken oynanacak maçlar arasında Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması yer aldı. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçı olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Trabzonspor maçı nereden izlenir?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü - Trabzonspor maçı oynanacak. Çeyrek final maçı olan Ankaragücü - Trabzonspor maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Trabzonspor maçı nereden izlenir?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçı olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.