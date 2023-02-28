Ankaragücü - Trabzonspor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - TS ZTK maçı neden ertelendi?
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Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı normalde bugün oynanacaktı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Bunun ardından futbol severler, Ankaragücü - Trabzonspor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - TS ZTK maçı neden ertelendi? araştırması yapıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı neden ertelendi? İşte detaylar...
2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Ankaragücü - Trabzonspor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - TS ZTK maçı neden ertelendi?
Ziraat Türkiye kupası ve Süper Lig maçları depremden dolayı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası hakkında "Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak." açıklaması yapılmıştı. Fakat bugünkü maçlar hangi tarihe ertelendi henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ankaragücü - Trabzonspor maçı normalde 28 Şubat 2023 tarihinde yani bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 28 Şubat 2023 saat 19:00 'da başlayacaktı. Maçın ne zaman oynanacağı bilinmiyor.
Ankaragücü - Trabzonspor maçı ertelendi. Maçın Mart ayında oynanması bekleniyor.
Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.