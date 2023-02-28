Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı normalde bugün oynanacaktı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Bunun ardından futbol severler, Ankaragücü - Trabzonspor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - TS ZTK maçı neden ertelendi? araştırması yapıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı neden ertelendi? İşte detaylar...

2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Ankaragücü - Trabzonspor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - TS ZTK maçı neden ertelendi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye kupası ve Süper Lig maçları depremden dolayı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası hakkında "Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak." açıklaması yapılmıştı. Fakat bugünkü maçlar hangi tarihe ertelendi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı normalde 28 Şubat 2023 tarihinde yani bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 28 Şubat 2023 saat 19:00 'da başlayacaktı. Maçın ne zaman oynanacağı bilinmiyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ertelendi. Maçın Mart ayında oynanması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.