Ankaragücü-Trabzonspor ilk 11'ler! Trabzonspor maçı ilk 11'ler kimler? Ankaragücü-Trabzonspor maç kadrosu!
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Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü-Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Ankaragücü-Ankaragücü ilk 11'ler! Ankaragücü maç kadrosu ilk 11 kim? Ankaragücü Ankaragücü maç kadrosu!
Ankaragücü ve Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü 20.30'da oynanacaktır.
Ankaragücü ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Ankaragücü ve Trabzonspor maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.