Süper Lig'de ateş hattında bulunan Ankaragücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmasının ardından takımın başına sürpriz bir isim getirdi. Futbolseverler ise Ankaragücü teknik direktörünü merak ediyor. Peki, Ankaragücü teknik direktörü kim? Ankaragücü kim yönetiyor?

Ankaragücü'nün teknik direktörü olan isim futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken futbolseverler takımların teknik direktörlerini araştırıyor. Sıklıkla araştırılan isimler arasında ise Ankaragücü'nün teknik direktörü yer alıyor. Peki, Ankaragücü teknik direktörü kim? Ankaragücü kim yönetiyor?

ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Bir süre önce Ümit Milli Takım ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü'nün yeni hocası oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Ankara ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

Hakkı Tolunay Kafkas (d. 21 Mart 1968, Ankara) Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. En son Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırdı.

Futbolculuk kariyeri

Türkiye'de sırasıyla PTT, Keçiörengücü, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor ve Denizlispor takımlarında forma giymiştir. Özellikle kariyerinin en parlak dönemlerini Trabzonspor'da geçirmiştir. 2002 yılında Avusturya'da futbol oynamaya başlamış ve burada da sırasıyla ASKÖ Pasching, LASK ve Admira Wacker takımlarında futbol oynamıştır. 2005 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır. Tolunay Kafkas, Türkiye millî futbol takımı formasını 35 maçta giymiştir. Orta saha mevkiinde oynamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

2007-2008 Sezonu'nun başında Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Kayserispor ile ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Tolunay Kafkas takımına 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandırmıştır. Ayrıca Kayserispor'la ilk sezonunda ligi 55 puanla 5. sırada bitirip kulüp rekoru kırmış ve takımını UEFA Kupası'na taşımıştır.

Türkiye Kupasını kazanmakla Türkiye Süper Kupası'nda oynama hakkı elde etmiş ve kupada Galatasaray'a 2-1' lik skorla mağlup olmuştur. 2009-2010 sezonunun sonunda Kayserispor ile yolları ayrılmıştır. Sonra Gaziantepspor'un başına geçmiştir. Tolunay Kafkas'ın yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantepspor 2010-2011 sezonunu 4. sırada tamamlamıştır. 2011-2012 sezonunun ilk üç haftasında takımının aldığı üç mağlubiyetten sonra kamuoyunu istifa ettiği açıkladı, fakat Gaziantepspor yönetimi tarafından devam etmeye ikna edildi. Ligin 4. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından tekrar istifa ettiği açıkladı ve bu sefer istifası Gaziantepspor yönetimi tarafından kabul edildi.

26 Ekim 2011 tarihinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesiyle boşalan TFF Gelişim Direktörlüğü'ne getirildi. 27 Ocak 2013 tarihinde ise Şenol Güneş'ten boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Trabzonspor'dan istifa eden Tolunay Kafkas 8 Temmuz 2013 tarihinde Kardemir Karabükspor teknik direktörlüğüne getirildi. Karabükspor da ilk sezonunda takım ligi 50 puanla 7.sırada tamamlamış ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmış ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fransa'nın Saint-Étienne takımına penaltılar sonucunda 4-3 yenilerek elenmiştir. Karabükspor'da ikinci sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Kafkas 25 Ocak 2015 tarihinde kendi evinde oynadıkları Kayseri Erciyesspor maçı yenilgisi sonrası istifa etmiş ancak yönetim tarafından kabul edilmemiştir. Daha sonra kötü gidişata dur diyememiş ve 22 Şubat 2015 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu maçı yenilgisi sonrası yönetimle karşılıklı anlaşarak görevden ayrılmıştır. 7 Temmuz 2015 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kayserispor'da teknik direktör olarak görev aldığı 23 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik sonuçlar alan takımı beklentileri karşılayamayan Kafkas, 2016 yılı Mart ayı başında görevinden ayrıldı. 2016/17 sezonunda 2. hafta maçlarından sonra görevinden ayrılan Cihat Arslan' ın yerine Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Akhisar Belediyespor ile olan sözleşmesi 21 Mart 2017 tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.