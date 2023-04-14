Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular! Ankaragücü'nde hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Ankaragücü'nde bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Ankaragücü'nde sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular!

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Ankaragücü'nde cezalı ve sakat futbolcular! Ankaragücü'nde bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Ankaragücü'nde sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

ANKARAGÜCÜ'NDE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

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SARI KART SINIRINDA

Kevin Malcuit

Emre Kılınç

SAKAT & KADRO DIŞI

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