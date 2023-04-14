Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular! Ankaragücü'nde hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular! Ankaragücü'nde hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gündem Haberleri

Ankaragücü'nde bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Ankaragücü'nde sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular!

Tolunay Kafkas: '3 puan ya da 1 puan almak istiyoruz'Tolunay Kafkas: "3 puan ya da 1 puan almak istiyoruz"

Ankaragücü'nde cezalı ve sakat futbolcular! Ankaragücü'nde bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Ankaragücü'nde sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Ankaragücü'nde ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

ANKARAGÜCÜ'NDE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

-

SARI KART SINIRINDA

Kevin Malcuit

Emre Kılınç

SAKAT & KADRO DIŞI

-

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankaragücü Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title