Hakeme yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, yaptığı ilk açıklamada "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Ankaragücü küme düşürülecek mi?

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan, Rizespor maçının ardından sahaya girip Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası ilk açıklama geldi. Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi. Ankaragücü küme düşürülecek mi?

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Küme düşme cezası hakkında

Saldırının yankıları devam ederken Ankaragücü'nün alacağı ceza merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" açıklamasını yaparken, Ankaragücü'nün küme düşüp düşmeyeceği konusunda net bir açıklama gelmedi. Başkan Büyükekşi, "Çok sert bir karar alacağız" sözleriyle de durumu değerlendirdi.