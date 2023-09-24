Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman? Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü - Konyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman?

24 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü- Konyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü- Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü- Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

24 Eylül Pazar günü oynanacak olan Ankaragücü- Konyaspor karşılaşması saat 17:00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü- Konyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.