Tek bir konuya dikkat çekti! Takımının fark yemesini önleyen Ankaragücü kalecisi, G.Saray'dan özür diledi

Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarından özür dilediğini belirtti. Takımını ayakta tutabilmek için bazen zaman geçirmesi gerektiğini ifade eden Bahadır, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezon rekorunu kırdı ve 2 gol yemesine rağmen 9,4 puanla sahanın en yüksek rating alan oyuncusu oldu.

Deplasmanda öne geçmesine rağmen Galatasaray'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Güngördü, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

"BAZEN ZAMAN GEÇİRMEM GEREKİYOR"

Kalesinde devleşen Bahadır Güngördü, yaptığı açıklamada, "Burada kazanmak zor. Galatasaray taraftarlarından da özür diliyorum. Takımımı ayakta tutabilmek için bazen zaman geçirmem gerekiyor, bu konuda kusuruma bakmasınlar" dedi.

SEZON REKORU KIRDI

27 yaşındaki Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonu rekorunu kırdı. Birçok kritik kurtarışa imza atan Bahadır, 2 gol yemesine rağmen 9,4 puanla sahanın en yüksek rating alan oyuncusu oldu