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Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesinde devleşti. Bahadır, sarı-Kırmızılılar'ın yıldızlarına gol izni vermedi. Galatasaray, ilk yarıda Ankaragücü kalesine 14 şut çekerken, bunların kaleyi bulan 6'sında Bahadır Güngördü gol izni vermedi. Mauro Icardi'nin ve Wilfried Zaha'nın etkili şutlarında da başarılı olan Güngördü, ilk yarıyı toplamda 6 kurtarış ile tamamladı.