Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesinde devleşti. Bahadır, sarı-Kırmızılılar'ın yıldızlarına gol izni vermedi. Galatasaray, ilk yarıda Ankaragücü kalesine 14 şut çekerken, bunların kaleyi bulan 6'sında Bahadır Güngördü gol izni vermedi. Mauro Icardi'nin ve Wilfried Zaha'nın etkili şutlarında da başarılı olan Güngördü, ilk yarıyı toplamda 6 kurtarış ile tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladığı maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken mücadeleye damga vuran isim konuk takım kalecisi Bahadır Güngördü oldu.
KALESİNDE DEVLEŞTİ
MKE Ankaragücü'nün file bekçisi Bahadır, sarı-Kırmızılıların ilk yarıda Ankaragücü kalesine çektiği 14 şutun 6'sında gole izni vermedi.
TEPKİ GÖRDÜ
Yıldız kaleci, aut atışlarında ağır davrandığı gerekçesiyle tribünlerin tepkisini gördü. Hakem Volkan Bayarslan tarafından da uyarılan Güngördü, aut atışları sırasında topu oyuna sokarken tribünlerden tepki aldı.