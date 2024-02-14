Ankaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Sorusu, Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç zemin nedeniyle araştırılıyor ve merak ediliyor. Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan Ankaragücü-Galatasaray maçıyla ilgili karar verildi. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Ankarügücü maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak. TFF, mücadelenin Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde statlarının müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.