Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi?

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18-02-2024 ANKARAGÜCÜ VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Ankaragücü-Galatasaray Maçı, 18 Şubat Pazar günü oynanacak.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.