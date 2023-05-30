Ankaragücü Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Ankaragücü GS 11'leri belli oldu mu? Ankaragücü Galatasaray maç kadrosunda kimler var?
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki Ankaragücü GS 11'leri belli oldu mu? Ankaragücü Galatasaray maç kadrosunda kimler var? Ankaragücü Galatasaray maç kadrosu 11'ler! İşte Ankaragücü Galatasaray 11'i!
Ankaragücü Galatasaray maçı 11'leri! Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki Ankaragücü GS 11'leri belli oldu mu? Ankaragücü Galatasaray maç kadrosunda kimler var? Ankaragücü Galatasaray maç kadrosu 11'ler! İşte Ankaragücü Galatasaray 11'i haberimizde...
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi
Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev