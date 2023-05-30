Ankaragücü- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Galatasaray derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü- Galatasaray derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü- Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü- Galatasaray derbisi maçı ne zaman?