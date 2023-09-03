Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'inde kimler var? FENERBAHÇE ilk 11!
Ankaragücü - Fenerbahçe maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 ANKARAGÜCÜ - Fenerbahçe ilk 11'inde kimler var? FENERBAHÇE ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...
Ankaragücü ile Fenerbahçe , Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü-sayılı saatler kaldı. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül 2023 bugün saat 21.45'te başlayacak.
Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak verilecek.
Fenerbahçe 11 : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Ankaragücü 11 : Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Cephas, Sowe.