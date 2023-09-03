Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'inde kimler var? FENERBAHÇE ilk 11!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 ANKARAGÜCÜ - Fenerbahçe ilk 11'inde kimler var? FENERBAHÇE ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...