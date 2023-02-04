Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Ankaragücü ve Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ankaragücü- Fatih Karagümrük maçı heyecanla bekleniyor. Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Ankaragücü maçı hangi kanalda? Ankaragücü ile Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Ankaragücü Fatih Karagümrük maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük maçı Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Gücü ve Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ankaragücü- Fatih Karagümrük maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek.