Ankaragücü çıktı mı? Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı? - Haberler

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Ankaragücü çıktı mı? Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

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Ankaragücü çıktı mı? Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

Bu sezon 1.Lig'de çok iyi bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükselen Ankaragücü takımının taraftarları, ekibin bayrağını İstanbul Boğazı'na astı. Ankaragücü çıktı mı? Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alarak gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden MKE Ankaragücü bayrakları İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı. Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı? Ankaragücü çıktı mı?

ANKARAGÜCÜ ÇIKTI MI?

Şampiyonluk için 1 puana ihtiyaç duyan Ankaragücü, 0-0'lık sonuçla mutlu sona ulaştı. 2020-2021 sezonunda küme düşen sarı-lacivertliler, bitime 3 hafta kala 67 puana yükseldi ve ilk 2 sırayı garantileyerek 1 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Başkent ekibi Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın ardından Süper Lig'de en çok bulunan takım olarak 53. kez yer alacak.

A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayatımın en mutlu günü. Tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Ankaragücü, Gündem, Spor, Haberler

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