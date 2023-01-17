Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Son 16 turunda en dikkat çeken maçlardan biri olan Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasın dikkat çekiyor. Tek maç üslü oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü- Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ankaragücü ile Beşiktaş tur için kozlarını paylaşcak.Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş gözünü Türkiye kupasına çevirmiş durumda. Ankaraekibi Ankaragücüise Avrupa kupalarına katılma hedefinde olan Başkent temsilcisinin tek düşüncesi Beşiktaş'ı sahasında yenerek bir üst tura çıkma hedefinde. Futbol severler ise Ankaragücü - Beşiktaş maçının ne zaman ,saat kaçta onacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Ankaragücü- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü- Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde..

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye kupası son 16 tur müsabakasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 18 Ocak 2023 Çarşamba günü (Yarın) saat 17:45'de oynanacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye kupası son 16 maçı Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur müsabakasının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Uroš Radakovic, Mujakic, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk