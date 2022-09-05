Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankaragücü - Beşiktaş Maç Özeti (VİDEO) Ankaragücü - Beşiktaş maç özet izle! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Gündem Haberleri

Ankaragücü - Beşiktaş Maç Özeti (VİDEO) Ankaragücü - Beşiktaş maç özet izle! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürerken Ankaragücü - Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Ankaragücü Beşiktaş maç özeti araştırması yapmakta. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ankaragücü Beşiktaş maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar!

Ankaragücü Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürerken Ankaragücü - Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Ankaragücü Beşiktaş maç özeti araştırması yapmakta. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ankaragücü Beşiktaş maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar haberimizde...

Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

Ankaragücü - Beşiktaş Maç Özeti (VİDEO) Ankaragücü - Beşiktaş maç özet izle! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti izlemek için ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın 3-4'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Geçen haftalardaki temposunu maçın başında bulamayan Beşiktaş, 26. dakikada Beridze'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren alışılagelmiş baskısını rakip üzerinde kuran siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muleka ve 35. dakikada Dele Alli'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapadı.

İkinci yarıya Ankaragücü etkili başlarken, Başkent ekibi 47. dakikada yine Beridze'in attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Siyah-beyazlılarda 74. dakikada ise sahneye N'Koudou çıktı. Yıldız futbolcu penaltıdan fileleri sarsarak Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Takım arkadaşlarına uçan tekme atan saldırganı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördüTakım arkadaşlarına uçan tekme atan saldırganı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü Ankara'da maç sonu ortalık karıştı! Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme attıAnkara'da maç sonu ortalık karıştı! Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme attı Kara Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiKara Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankaragücü Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title