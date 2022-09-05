Ankaragücü - Beşiktaş Maç Özeti (VİDEO) Ankaragücü - Beşiktaş maç özet izle! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZET İZLE

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın 3-4'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DELE ALLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçen haftalardaki temposunu maçın başında bulamayan Beşiktaş, 26. dakikada Beridze'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren alışılagelmiş baskısını rakip üzerinde kuran siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muleka ve 35. dakikada Dele Alli'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapadı.

N'KOUDOU GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya Ankaragücü etkili başlarken, Başkent ekibi 47. dakikada yine Beridze'in attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Siyah-beyazlılarda 74. dakikada ise sahneye N'Koudou çıktı. Yıldız futbolcu penaltıdan fileleri sarsarak Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.