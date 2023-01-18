Ankaragücü Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu! BJK Alanya kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? BJK ANK ilk 11!

Beşiktaş ile Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'ler! BJK Ankaragücü maçı ilk 11'ler kimler var? Beşiktaş ilk 11 haberimizde yer almaktadır.