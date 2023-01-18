Ankaragücü Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu! BJK Alanya kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? BJK ANK ilk 11!
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Beşiktaş ile Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'ler! BJK Ankaragücü maçı ilk 11'ler kimler var? Beşiktaş ilk 11 haberimizde yer almaktadır.
Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş ile Ankaragücü, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu ilk 11'ler! BJK Ankaragücü maçı ilk 11'ler kimler var? Beşiktaş ilk 11'i haberimizde...
İlk11'ler
Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 17.45'te oynanacak.
Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.