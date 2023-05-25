Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü- Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü- Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Ankaragücü- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi? Ankaragücü- Başakşehirmaçı hakemi kim? Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Ankaragücü-Başakşehir Maçı, 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Ankaragücü-Başakşehir Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Ankaragücü ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.