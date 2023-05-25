Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü- Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü- Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman?