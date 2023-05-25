Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi?

Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü- Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü- Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman?

İstanbul'da 20 kedi öldürülmüş olarak bulunduİstanbul'da 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu

Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Ankaragücü- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi? Ankaragücü- Başakşehirmaçı hakemi kim? Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü- Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Ankaragücü-Başakşehir Maçı, 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Ankaragücü-Başakşehir Maçı, saat 20:30 başlayacak.

Ankaragücü ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Başakşehir Ankaragücü Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title