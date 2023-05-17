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Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - Antalyaspor maçı şifresiz mi?

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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Ankaragücü - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ankaragücü - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Ankaragücü - Antalyaspormaçı hakemi kim? Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Ankaragücü ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ankaragücü-Antalyaspor Maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Ankaragücü-Antalyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Ankaragücü ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Antalyaspor Ankaragücü Gündem Spor Haberler

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