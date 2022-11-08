Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü-Amedspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ankaragücü-Amedspor maçı heyecanla bekleniyor. Ankaragücü-Amedspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü maçı ne zaman? Ankaragücü-Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Ankaragücü maçı ne zaman? Ankaragücü- Amedspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor- Sakaryaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Ankaragücü- Amedspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Ankaragücü- Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü maçı ne zaman? Ankaragücü- Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü- Amedspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Kasım Salı günü 17.00'da gerçekleşti.

ANKARAGÜCÜ-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü- Amedspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Amedspor arasındaki maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.