Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü- Amedspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Ankaragücü- Amedspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Ankaragücü- Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü- Amedspor maçı hangi kanalda?