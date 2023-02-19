Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Ankaragücü - Alanyaspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Gündem Haberleri

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Ankaragücü - Alanyaspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Normal şartlar altında 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Ankaragücü - Alanyaspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Josef de Souza'dan duygusal ayrılık mesajı AçıklamasıJosef de Souza'dan duygusal ayrılık mesajı Açıklaması

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Ankaragücü - Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ertelendi mi? Ankaragücü - Alanyaspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Ankaragücü - Alanyaspor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Ankaragücü - Alanyaspor maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanmayacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ankaragücü Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title