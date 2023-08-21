Ankaragücü-Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Ankaragücü-Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Ankaragücü - Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ankaragücü - Adana Demirspor maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ankaragücü - Adana Demirspor maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Ankaragücü - Adana Demirspor maçı saat 21.00'de başlayacak.
Ankaragücü - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Ankaragücü - Adana Demirspor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü - Adana Demirspor maçı Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.