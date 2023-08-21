Ankaragücü-Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Ankaragücü-Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ankaragücü Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Ankaragücü Adana Demirspor maç özeti! Ankaragücü Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Ankaragücü Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Ankaragücü Adana Demirspor maç özeti!