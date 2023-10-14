Ankara'da hizmete alınacak olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıktı. Ankara YHT kazası son dakika araştırmaları hız kazandı. Peki, Ankara YHT kazası kaç ölü, kaç yaralı var? Ankara YHT kazasında son durum ne?

Ankara YHT kazası son dakika! Ankara YHT kazası kaç ölü, kaç yaralı var? Ankara YHT kazasında son durum ne?

Ankara YHT kazası son dakika araştırmaları devam ederken birçok kişi tarafından Ankara YHT kazası kaç ölü, kaç yaralı var? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Ankara'da yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test çalışmaları sırasında teknik arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Bu kapsamda birçok kişi tarafından kazanın detayları araştırılmakta. Peki, Ankara YHT kazası kaç ölü, kaç yaralı var? Ankara YHT kazasında son durum ne?

ANKARA YHT KAZASI KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Saat 02.52'de Mamak'taki Kayaş istasyonunda yaşanan kaza, hattın yolcu trafiğine kapalı olduğu zaman diliminde yaşandı. YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı. Kazada 4 çalışan hafif şekilde yaralandı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu.