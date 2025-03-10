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Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Yenimahalle ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara Yenimahalle su kesintisi saatleri...

Yenimahalle su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 10.03.2025 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: EMNİYET MAH HİPODRUM CAD . İÇERİSİNDE BULUNAN Ø700 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CAD, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETME GENEL MÜD, TÜRK PATENT, BEKTAŞLAR TURİZM, MAKİNA KİMYA, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ANKAMALL AVM, EMNİYET TOPTANCI HAL, ANKAPARK.

Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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