Ankara yangın SON DAKİKA! Ankara'da yangın nerede çıktı? Ankara yangın son durum ne?

Ankara'da çıkan yangın hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yangının nerede çıktığı ve son durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ankara'da yangın nerede çıktı? Ankara yangın son durum ne? İşte detaylar...

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı. Ankara'da çıkan yangınla ilgili son dakika bilgileri araştırılıyor. Ankara yangın son durum ne merak konusu oldu. Peki, Ankara'da yangın nerede çıktı? Ankara yangın son durum ne? Detaylar haberimizde...

ANKARA YANGIN SON DURUM!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.