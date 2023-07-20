(Ankara'ya özgü, süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

20 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Ankara'ya özgü, süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Ankara'ya özgü, süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

Ankara'ya özgü, süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?

A-) Kuzgunkellesi

B-) Kargabeyni

C-) Keklikkafası

D-) Kumrubaşı

Doğru Cevap : B şıkkı